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Tottenham'da Galatasaray öncesi sakatlık şoku! Manchester City'yi elediler ama...

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Tottenham
Tottenhamda Galatasaray öncesi sakatlık şoku Manchester Cityyi elediler ama...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:16

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray, sıradaki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynayacak. Dün akşam İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'yi eleyen Tottenham'da şoke eden üç sakatlık yaşandı.

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Beşiktaş'ı yenen ve ligde rakipleriyle puan farkını açan Galatasaray bu haftayı bay geçecek. Sarı-kırmızılı takımın sıradaki maçı UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile.

Premier Lig devi Tottenham, dün akşam Lig Kupası'nda Manchester City ile karşılaştı. Evinde City'yi 2-1 mağlup eden Londra ekibi tur atladı.

Tottenham'ın gollerini 5. dakiakda Timo Werner ve 25. dakikada Pape Sarr atarken Manchester City'nin sayısını 45'te Matheus Nunes kaydetti.

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TOTTENHAM'DA ÜÇ SAKAT! MAÇA DEVAM EDEMEDİLER

7 Kasım'da İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Tottenham, Manchester City maçında üç sakat verdi. 14. dakikada stoper Mickey van de Ven sakatlandı ve maca devam edemedi.

52. dakikada bir diğer stoper Romero ve 69. dakikada yıldız forvet Timo Werner sakatlanarak oyundan çıktı. Üç oyuncunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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HEUNG MIN SON ŞÜPHELİ

Uyluk sakatlığı yaşayan ve son 7 maçın sadece 1'inde forma giyebilen Heung Min Son'un durumu da henüz netlik kazanmış değil.

Tottenham, Premier Lig'de bu hafta Aston Villa ile karşılaşacak. Kuzey Londra ekibi 9 maçta topladığı 13 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Tottenhamda Galatasaray öncesi sakatlık şoku Manchester Cityyi elediler ama...

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Tottenham

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