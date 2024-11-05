Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi Heung-min Son krizi! Hocasına öfkelendi, yedek kulübesinde çılgına döndü...

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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray'ın sahasında ağırlayacağı Tottenham'da adeta kriz yaşanıyor. Takımın aldığı iyi sonuçlara rağmen sakatlık vermeye devam eden Tottenham cephesinde bir de Koreli yıldız Heung-min Son gelişmesi yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Aston Villa'yı 4-1 yenen Tottenham'da 56. dakikada oyundan alınan Heung-min Son, hocası Postecoglou’ya tepki gösterdi.

The Sun'ın derlediği haberde Yunan teknik adamın yaptığı erken değişiklik 32 yaşındaki futbolcuyu şaşkına çevirdi.

Sahadan ayrılırken teknik direktör Ange Postecoglou'ya sarılan Son'un kulübede otururken öfkeli olduğu belirtildi.

Koreli futbolcunun maçı izlerken ağır sözler kullandığı ve hayli gergin olduğu ileri sürüldü.

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DURUMU AÇIKLADI

Postecoglou karşılaşma sonrası olayı açıklığa kavuşturarak “Son zaten sakatlıktan dönmüştü. Planlarımıza göre kesinlikle 60 dakikadan fazla oynamayacaktı” ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLAR SİLSİLESİ

Micky van de Ven, Djed Spence ve Wilson Odobert’in ardından Aston Villa mücadelesinde Cristian Romero ve Richarlison da sakatlıkları sebebiyle oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Takımdaki önemli isimlerin Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu ve bu maçta oynayamayacakları belirtiliyor.

Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.