Tottenham'da Antonio Conte, ketçap ve mayonezi yasakladı!

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Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, yeni kurallarıyla gündem oldu.

Takım içindeki otoritesini ilk günden yansıtmaya çalışan İtalyan teknik adamın kararları şaşırttı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Conte, futbolcularının beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni kurallar getirdi.

Haberde; İtalyan teknik adamın ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkarttığı, ayrıca ketçap ve mayonez kullanımını da yasakladığı belirtildi.

Conte daha önce Chelsea'yi çalıştırırken de buna benzer kurallar uygulamıştı.