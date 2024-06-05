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Tottenham'da 4 ayrılık! Tanganga, Sessegnon, Dier ve Perisic...

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#İngiltere Premier Lig#Tottenham#Ange Postecoglou
Tottenhamda 4 ayrılık Tanganga, Sessegnon, Dier ve Perisic...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:47

İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu 5’inci sırada tamamlayan Tottenham Hotspur’da yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

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Londra ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktörü Ange Postecoglou takımdan gidecek isimleri de belirlemiş durumda.

İngiliz ekibinde sözleşmeleri sona eren Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier ve Ivan Perisic ile sözleşme uzatılmama kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 futbolcuya emekleri için teşekkür edilirken; "Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon ve Japhet Tanganga’ya kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve onlara gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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#İngiltere Premier Lig#Tottenham#Ange Postecoglou

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