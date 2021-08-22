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GeriFutbol Tottenham Wolverhampton'ı yendi, Manchester United Southampton'a takıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Tottenham Wolverhampton'ı yendi, Manchester United Southampton'a takıldı

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Tottenham Wolverhampton'ı yendi, Manchester United Southampton'a takıldı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı deplasmanda yenerken, Manchester United Southampton engeline takıldı.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Lige, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi yenerek başlayan Tottenham, Wolverhampton'a konuk oldu.

Başkent ekibi, Dele Alli'nin 9. dakikada penaltından attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

UNITED DEPLASMANDA TAKILDI

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Southampton'ın golünü, 30. dakikada Fred (kendi kalesine), Manchester United golünü de 55. dakikada Greenwood kaydetti.

Tottenham puanını 6'ya, Manchester United ise 4'e yükseltti.

Tottenham Wolverhamptonı yendi, Manchester United Southamptona takıldı

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