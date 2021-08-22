Tottenham Wolverhampton'ı yendi, Manchester United Southampton'a takıldı
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı deplasmanda yenerken, Manchester United Southampton engeline takıldı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Lige, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi yenerek başlayan Tottenham, Wolverhampton'a konuk oldu.
Başkent ekibi, Dele Alli'nin 9. dakikada penaltından attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
UNITED DEPLASMANDA TAKILDI
Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
Southampton'ın golünü, 30. dakikada Fred (kendi kalesine), Manchester United golünü de 55. dakikada Greenwood kaydetti.
Tottenham puanını 6'ya, Manchester United ise 4'e yükseltti.
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