Tottenham, West Bromwich'i 2 golle geçti! Diagne'nin golleri bayrağa takıldı

Premier Lig'de 22. hafta maçında Tottenham ile West Bromwich kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 54. dakikasında Kane, Tottenham'ı öne geçirirken ikinci gol 58. dakikada Son'dan geldi.

Maça 11'de başlayan Mbaye Diagne, 60. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Diagne, 82. dakikada bir kez daha golle buluştu ancak yine bayrağa takıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenhma, West Bromwich'i 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

West Bromwich'in Celta Vigo'dan kiraladığı Okay Yokuşlu, oyuna 78. dakikada dahil oldu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...