MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTottenham, West Bromwich'i 2 golle geçti! Diagne'nin golleri bayrağa takıldı
GeriFutbol Tottenham, West Bromwich'i 2 golle geçti! Diagne'nin golleri bayrağa takıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Tottenham, West Bromwich'i 2 golle geçti! Diagne'nin golleri bayrağa takıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tottenham, West Bromwich'i 2 golle geçti! Diagne'nin golleri bayrağa takıldı
Abone Olgoogle-news

Tottenham, Premier Lig'in 22. haftasında West Bromwich'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte Diagne'nin iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Premier Lig'de 22. hafta maçında Tottenham ile West Bromwich kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 54. dakikasında Kane, Tottenham'ı öne geçirirken ikinci gol 58. dakikada Son'dan geldi.

Maça 11'de başlayan Mbaye Diagne, 60. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Diagne, 82. dakikada bir kez daha golle buluştu ancak yine bayrağa takıldı.

Tottenham, West Bromwichi 2 golle geçti Diagnenin golleri bayrağa takıldı

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenhma, West Bromwich'i 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

West Bromwich'in Celta Vigo'dan kiraladığı Okay Yokuşlu, oyuna 78. dakikada dahil oldu.

 

Tottenham, West Bromwichi 2 golle geçti Diagnenin golleri bayrağa takıldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle