Tottenham-Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ozan Tufan oynayacak mı?

Tottenham, Premier Lig'in 3. hafta maçında - Watford’u ağırlayacak. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Kritik Mücadele de Tottenham ile Watford Maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 16:00’de başlayacak. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.



Ozan Tufan oynayacak mı?



Premier Lig takımlarından Watford’a transfer olan Ozan Tufan’ın yeni takımıyla çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu.



Watford’da Xisco Munoz, düzenlenen basın toplantısında, Ozan Tufan’ın hafta sonu Tottenham karşısında sahada olamayacağını söylemişti. 26 yaşındaki oyuncu, karantina sebebiyle milli ara sonrasında forma giyebilecek.