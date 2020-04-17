Tottenham ve Manchester City, Nelson Semedo'nun peşinde!

Premier Lig ekipleri, Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu Nelson Semedo için harekete geçti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun’da yer alan habere göre; Semedo’nun Barcelona’dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester City, oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo’yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.

26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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