Tottenham umudunu 82'de sürdürdü: 2026'da ilk kez kazandı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 19:21

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı deplasmanda tek golle mağlup etti ve 2026 yılında ilk kez 3 puanla tanıştı.

Wolverhampton ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

2026'DA İLK KEZ KAZANDI

2026 takvim yılında ilk kez kazanan ve 15 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tottenham, puanını 34 yaptı. Küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan kümede kalma umudunu koruyan Tottenham'ın en yakın rakibi West Ham United, Everton'ı evinde son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Sunderland'i konuk edecek.

