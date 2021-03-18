Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Dinamo Zagreb 3 golle geri döndü
Tottenham, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Tottenham, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşını deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.
Zagreb ekibinin galibiyet gollerini 62, 82 ve 106. dakikada Mislav Orsic kaydetti.
Roma, Arsenal ve Granada bileti kaptı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Roma, Arsenal ve Granada, çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanş karşılaşmaları başladı.
İtalyan temsilcisi Roma, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Roma'ya turu getiren golleri 48 ve 72. dakikalarda Borja Mayoral attı. Shakhtar Donetsk'in tek golünü 59. dakikada Junior Moraes kaydetti.
İngiliz ekibi Arsenal, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'nın Granada takımı ise Norveç temsilcisi Molde'ye 2-1 yenilse de ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 1-2
Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Molde (Norveç) - Granada (İspanya): 2-1