Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, kendisinin 'palyaço' olduğunu yazan gazeteciye sert çıkıştı!

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UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham ile Manchester United Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, kendisine 'palyaço' diyen bir gazeteciyle kurduğu diyalog dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz bir gazeteci, Postecoglou'nun 'başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgide' yürüdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine bir de Postecoglou'na 'kahraman ile soytarı arasında sallanan biri' demesi tepkileri topladı.

Postecoglou ise Manchester United maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında bunları yazan gazeteci için şu sözleri sarf etti;

"Bu senin bakış açına bağlı. Ama sana bir şey söyleyeceğim, yarın ne olursa olsun, ben bir palyaço değilim, asla olmayacağım. 26 yıl boyunca, kimseden hiçbir iyilik görmeden, Avrupa'daki büyük bir turnuvada olan bu kulübü yönetecek bir konuma gelmek için çabalayan kişi hakkında böyle kelimeler kullanman beni hayal kırıklığına uğrattı. Bizim başarılı olamamamızın benim bir palyaço olduğum anlamına gelmez. Bunu ima etmen gerçekten, bilmiyorum."

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