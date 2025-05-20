×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, kendisinin 'palyaço' olduğunu yazan gazeteciye sert çıkıştı!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Tottenham#Ange Postecoglou
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, kendisinin palyaço olduğunu yazan gazeteciye sert çıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 20:07

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Manchester United ile oynayacakları Avrupa Ligi Finali öncesi basın toplantısında kendisinin 'palyaço' olduğunu yazan gazeteciye sert çıkıştı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham ile Manchester United Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, kendisine 'palyaço' diyen bir gazeteciyle kurduğu diyalog dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz bir gazeteci, Postecoglou'nun 'başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgide' yürüdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine bir de Postecoglou'na 'kahraman ile soytarı arasında sallanan biri' demesi tepkileri topladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Cherki çıkarmasıFenerbahçe'den Cherki çıkarması!Haberi görüntüle

Postecoglou ise Manchester United maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında bunları yazan gazeteci için şu sözleri sarf etti;

"Bu senin bakış açına bağlı. Ama sana bir şey söyleyeceğim, yarın ne olursa olsun, ben bir palyaço değilim, asla olmayacağım. 26 yıl boyunca, kimseden hiçbir iyilik görmeden, Avrupa'daki büyük bir turnuvada olan bu kulübü yönetecek bir konuma gelmek için çabalayan kişi hakkında böyle kelimeler kullanman beni hayal kırıklığına uğrattı. Bizim başarılı olamamamızın benim bir palyaço olduğum anlamına gelmez. Bunu ima etmen gerçekten, bilmiyorum." 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Tottenham#Ange Postecoglou

BAKMADAN GEÇME!