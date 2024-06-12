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Tottenham, Tanguy Ndombele ile yolları ayırdı! Galatasaray....

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#Transfer#Tottenham#Ndombele
Tottenham, Tanguy Ndombele ile yolları ayırdı Galatasaray....
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 16:52

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele hakkında açıklama geldi.

Bonservisinin bulunduğu Tottenham, Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuyu 2019 yazında Lyon'dan 62 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Premier Lig ekibi, daha sonra Ndombele'yi sırasıyla; Lyon, Napoli ve Galatasaray'a kiralık olarak göndermişti.

İngiliz ekibinde ise 91 maçta süre bulan Ndombele, 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

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#Transfer#Tottenham#Ndombele

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