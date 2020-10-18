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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 21:05 | Son Güncelleme:

Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

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Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90 4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

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