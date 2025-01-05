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Tottenham, Slavia Prag'dan kaleci transfer etti! 12,5 milyon sterlin...

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#Transfer#Tottenham#Antonin Kinsky
Tottenham, Slavia Pragdan kaleci transfer etti 12,5 milyon sterlin...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:03

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Çekya'nın Slavia Prag takımından genç kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna kattı.

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Tottenham Kulübü, 21 yaşındaki Çek file bekçisi ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Dukla Prag altyapısında yetişen Kinsky, 2021'de Slavia Prag'a imza attı.

Geçmiş yıllarda ülkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak görev yapan genç kaleci, bu sezon Slavia Prag kalesini devraldı.

Kinsky, bu sezon Slavia Prag'da çıktığı 29 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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#Transfer#Tottenham#Antonin Kinsky

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