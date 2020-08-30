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AA Spor
Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

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Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.

Tottenham, Matt Dohertyyi transfer etti

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