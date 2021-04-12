Tottenham - Manchester United maçından sonra ortalık karıştı! Solskjaer'den Son'a, Mourinho'dan Solskjaer'e sert sözler ve ırkçı saldırı...

Spor Arena Dış Haber - Manchester United, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Maçın 34. dakikasında Manchester United, Cavani'nin golüyle ne geçti ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Chris Kavanagh, gol öncesinde Scott McTominay'in Heung-min Son'a faul yaptığını işaret edip golü iptal etti.

Bundan dakikalar sonra Tottenham, Son ile öne geçti. Manchester United, ikinci yarıda üç gol bularak maçı 3-1 kazandı ve ikinciliğini sürdürdü.

İPTAL EDİLEN GOL ÇOK TARTIŞILDI

Manchester United'ın iptal edilen golünde Heung-min Son'un yüzünü tutarak bir süre yerde yatması ve ardından oyuna devam etmesi çok konuşuldu. İkili mücadele sırasında McTominay'in eli, Son'un yüzüne isabet etmiş ve devamında gol olmuştu. Sosyal medyada Son'un olayı abarttığı yönünde yorumlar yapıldı.

Sky Sports'un maç programında McTominay'in elinin doğal koşu hareketinde olmadığı ve faul kararının doğru olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN SON'A TEPKİ

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, 3-1 kazandıkları maç sonrası iptal edilen gol hakkında konuşurken, Heung-min Son'un hakemi aldattığını iddia etti. Solskjaer; "Bu tarz hareketlerle futbol bitiyor. Açık bir goldü ama verilmedi. Futbolda dolandırıcılık olmamalı. Dolandırılmamalıyız. Şunu açıkça söyleyebilirim ki eğer oğlum 3 dakika boyunca yerde yatar ve ayağı kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi. Bugün biz kandırılmadık, hakem kandırıldı." diye konuştu.

MOURINHO'DAN OLE'YE SERT CEVAP

Solskjaer'in ardından konuşan Jose Mourinho ise şu sert açıklamaları yaptı; "Ole kötü bir insan. Biraz önce kendisiyle de konuştum. Kendi oyuncunuz veya başka takımın oyuncusu hakkında 'Oğlum olsaydı ona bu akşam yemek vermezdim' şeklinde konuşamazsınız. Son çok şanslı ki Ole'den çok daha iyi bir babası var. Çünkü babalar, bende bir babayım, çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse yaparsınız. Ole'nin söyledikleri beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

SON'DAN MAÇ SONU DUYGUSAL AÇIKLAMA

Maç sonrasında konuşan Son, yenilgiden ötürü çok üzgün olduğunu söyledi: "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm, kötü hissediyorum. Stadyumun dışında bizi tutkuyla destekleyen insanları üzdük. Kötü bir gün. Attığım gol umrumda değil, bu maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı."

HEUNG-MIN SON'A IRKÇI SALDIRI

Maçın ardından Tottenham, Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un sosyal medyada sayısız ırkçı saldırıya uğradığını açıkladı. Londra ekibi, bu saldırılarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını ve her yorumu, sahibinin ismiyle birlikte paylaşacaklarını duyurdu.

HENRY, BU SEBEPLE SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

MLS ekibi Montreal Impact'in teknik direktörlüğünü yapan Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadaki ırkçılık ve siber zorbalığa dikkat çekmek amacıyla bütün sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

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