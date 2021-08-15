MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTottenham, Manchester City'yi tek golle devirdi
GeriFutbol Tottenham, Manchester City'yi tek golle devirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Tottenham, Manchester City'yi tek golle devirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tottenham, Manchester City'yi tek golle devirdi

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, son şampiyon Manchester City'yi Son'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, üst üste 4. kez Guardiola'nın City'sini eli boş gönderdi.

20
  • Tottenham - Manchester City maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Tottenham - Manchester City maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Tottenham - Manchester City maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Tottenham - Manchester City maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlk haftanın kapanış maçında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi ağırladı.

İsmi transfer söylentilerine karışan Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'in kadroya alınmaması dikkati çekti.

Ani ataklarla gol arayan Tottenham, Son'un 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Tottenham böylece Nuno Espirito'nun teknik direktörlüğünde çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrıldı.

Tottenham, Manchester Cityyi tek golle devirdi

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi