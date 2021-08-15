Tottenham, Manchester City'yi tek golle devirdi
Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, son şampiyon Manchester City'yi Son'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, üst üste 4. kez Guardiola'nın City'sini eli boş gönderdi.
İlk haftanın kapanış maçında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi ağırladı.
İsmi transfer söylentilerine karışan Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'in kadroya alınmaması dikkati çekti.
Ani ataklarla gol arayan Tottenham, Son'un 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Tottenham böylece Nuno Espirito'nun teknik direktörlüğünde çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrıldı.
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