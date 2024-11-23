Tottenham, Manchester City'yi paramparça etti! Guardiola'ya 53 maç sonra soğuk duş

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'ın galibiyet gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddison, 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City, tam 53 maç sonra evinde kaybetti.
Öte yandan İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu.
Manchester City, 23 puanda kalarak maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düştü. Tottenham ise puanını 19'a çıkardı.