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Tottenham, Manchester City'yi paramparça etti! Guardiola'ya 53 maç sonra soğuk duş

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#Premier Lig#Manchester City#Tottenham
Tottenham, Manchester Cityyi paramparça etti Guardiolaya 53 maç sonra soğuk duş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 22:33

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Pep Guardiola'nın Manchester City'sini 4-0'la bozguna uğrattı.

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'ın galibiyet gollerini 13 ve 20. dakikalarda James Maddison, 52. dakikada Pedro Porro ve 90+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City, tam 53 maç sonra evinde kaybetti.

Öte yandan İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 5 maç kaybetmiş oldu.

Manchester City, 23 puanda kalarak maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 5 puan gerisine düştü. Tottenham ise puanını 19'a çıkardı.

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#Premier Lig#Manchester City#Tottenham

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