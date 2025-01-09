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Tottenham, Liverpool'un 24 maçlık serisini bitirdi

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#Futbol#Liverpool#Tottenham
Tottenham, Liverpoolun 24 maçlık serisini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 01:52

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool, Tottenham'a 1-0 mağlup oldu ve 24 maçlık yenilmeme serisi son buldu.

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İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu oynanan maçı ev sahibi Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede Tottenham'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Lucas Bergvall kaydetti.

İki takım arasındaki Lig Kupası yarı final turu rövanş karşılaşması, 6 Şubat'ta Anfield'da oynanacak.

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KORKUTAN SAKATLIK

Tottenham'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bentancur, 6. dakikada topa doğru koşarken bir anda yere yığıldı.

Bentancur'a ilk müdahale saha içinde yapılırken Tottenham, Uruguaylı oyuncunun bilincinin açık olduğunu ve kontroller için hastanede olduğunu duyurdu.

İLK MAÇINDA 6 KURTARIŞ

Tottenham'ın 5 Ocak'ta Slavia Prag'tan kadrosuna kattığı yeni kalecisi Antonin Kinsky, ilk maçında 6 kurtarış yaparak başarılı bir sınav verdi.

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#Futbol#Liverpool#Tottenham

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