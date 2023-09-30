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Tottenham - Liverpool maçında skandal karar! Federasyon özür dileyip soruşturma başlattı

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#Liverpool#Tottenham#Luis Diaz
Tottenham - Liverpool maçında skandal karar Federasyon özür dileyip soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 23:12

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın evinde Liverpool'u 2-1 yendiği karşılaşmada konuk ekip aleyhine skandal bir hata yapıldı.

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İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Jürgen Klopp'un Liverpool'u, deplasmanda Tottenham'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'un karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle Tottenham, maçın uzatma dakikalarında 2-1 öne geçti ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

Konuk ekip Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.

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LUİS DİAZ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Liverpool, mücadelenin 34. dakikasında Luis Diaz ile bir gol bulurken ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Tottenham - Liverpool maçında skandal karar Federasyon özür dileyip soruşturma başlattı

ÖZÜRAÇIKLAMASI GELDİ

İngiltere Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçının 34. dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere Hakem Kurulu, hata nedeniyle Liverpool kulübünden özür diledi.

Yapılan açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında LUİS DİAZ'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesi yoluyla verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak." ifadelerine yer verildi.

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#Liverpool#Tottenham#Luis Diaz

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