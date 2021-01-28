Tottenham Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham bu sezon açılış golünü attığı 12 Premier Lig maçını da kaybetmedi ancak bu karşılaşmalarda toplam 10 puan bıraktı. Liverpool forveti Roberto Firmino, Tottenham ile oynadığı son beş Premier Lig maçının dördünde gol atarken; bu karşılaşmaların üçünde galibiyeti getiren golleri kaydetmişti. Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun teknik direktörlük kariyerinde Jürgen Klopp'tan daha fazla mağlup olduğu tek meslektaşı Pep Guardiola.

TOTTENHAM LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.