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Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham-Liverpool Premier Lig maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Premier Lig#Tottenham#Liverpool
Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta Tottenham-Liverpool Premier Lig maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:33

Liverpool, Premier Lig 17. haftada Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Arne Slot'un öğrencileri sahadan üç puanla dönmek istiyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tottenham ise ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Peki Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham-Liverpool Premier Lig maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Liverpool ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım ligde 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu sezon beklentilerden uzak kalan Tottenham, sahadan puanla ayrılmak istiyor. Liverpool da rakibi karşısında kayıp almadan haftayı tamamlamak istiyor. Peki Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham ve Liverpool bu akşam (22 Aralık 2024-Pazar) karşı karşıya geliyor.

Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Premier Lig#Tottenham#Liverpool

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