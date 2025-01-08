Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası yarı final maçı canlı izle!

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Tottenham ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalde mücadele edecek. Ev sahibi Tottenham, bu sezon isteneni pek veremedi. Bugünkü mücadele ile rakibi karşısında avantaj arayacak. Liverpool ise kupada finale yükselmek istiyor. İşte Tottenham- Liverpool maçı canlı yayın bilgisi...

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalde mücadele edecek. Merakla beklenen karşılaşma saat bu akşam (8 Ocak) 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma TV8,5 ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.