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Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası yarı final maçı canlı izle!

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#İngiltere Lig Kupası Yarı Final#Tottenham#Liverpool
Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İngiltere Lig Kupası yarı final maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 17:36

Tottenham ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Arne Slot'un öğrencileri kupada finali görmek istiyor. Tottenham ise sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. Peki Tottenham- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası yarı final maçı yayın kanalı...

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Tottenham ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalde mücadele edecek. Ev sahibi Tottenham, bu sezon isteneni pek veremedi. Bugünkü mücadele ile rakibi karşısında avantaj arayacak. Liverpool ise kupada finale yükselmek istiyor. İşte Tottenham- Liverpool maçı canlı yayın bilgisi...

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalde mücadele edecek. Merakla beklenen karşılaşma saat bu akşam (8 Ocak) 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma TV8,5 ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.

 

 

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#İngiltere Lig Kupası Yarı Final#Tottenham#Liverpool

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