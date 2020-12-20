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Spor Arena
Haber Giriş: 20.12.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Tottenham Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Tottenham Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Premier Lig'de 14. haftanın en önemli maçı Tottenham ve Leicester City arasında gerçekleşecek. Tottenham, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de kadrosunda yer aldığı Leicester City'yi konuk edecek. Peki, Tottenham- Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Tottenham Leicester City maçının detayları...

Tottenham, Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Liverpool ve Tottenham’ın haftayı üstünlükle tamamlamasıyla 3. sıraya düştü. Ev sahibi Tottenham, rakibine karşı üstünlük sağlayarak Liverpool'la arasındaki puan farkını 3'e düşürmeye çalışacak. Peki, Tottenham Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Reguilon, Alderweireld, Aurier, Höjbjerg, Dier, Sissoko, Lo Celso, Ndombele, Son, Kane

Leicester City: Schmeichel, James Justin, Fofana, Evans, Castagne, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy

Cengiz Ünder yedeklerde

Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığını henüz tam olarak atlatamadı. 

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Leicester City maçı Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak ve White Hart Lane'de oynanacak karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek. S Sport'tan naklen yayınlanacak.

 

 

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