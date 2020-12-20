Tottenham, Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Liverpool ve Tottenham’ın haftayı üstünlükle tamamlamasıyla 3. sıraya düştü. Ev sahibi Tottenham, rakibine karşı üstünlük sağlayarak Liverpool'la arasındaki puan farkını 3'e düşürmeye çalışacak. Peki, Tottenham Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Reguilon, Alderweireld, Aurier, Höjbjerg, Dier, Sissoko, Lo Celso, Ndombele, Son, Kane

Leicester City: Schmeichel, James Justin, Fofana, Evans, Castagne, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy

Cengiz Ünder yedeklerde



Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığını henüz tam olarak atlatamadı.



Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Tottenham - Leicester City maçı Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak ve White Hart Lane'de oynanacak karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek. S Sport'tan naklen yayınlanacak.