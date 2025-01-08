Tottenham ile Liverpool, Lig Kupası'nda karşı karşıya! Canlı yayın ve yüksek oranlar Misli'de...

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Tottenham ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nın yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadeleyi Stuart Attwell yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Son

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Konate, Tsimikas; Morton, Endo, Szoboszlai; Elliott, Jota, Nunez

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan son 5 resmi maçın ilk yarıları 1,5 gol üstü bitti.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan son 9 resmi maçın 8’i 2,5 gol üstü skorla sona erdi.

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan son 9 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

Liverpool oynadığı son 24 resmi maçta 20 galibiyet 4 beraberlik aldı.

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CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Tottenham - Liverpool maçı, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYON FARKIYLA...

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Tottenham galibiyetine 3.87, beraberliğe 4.31, Liverpool kazanıra ise 1.50 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u tercihini Liverpool’dan yana kullandı.

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’UN YORUMU

Liverpool, pazar günü evinde Manchester United ile 2-2 berabere kalırken Tottenham da evinde Newcastle United’a kaybetti. Çeyrek finaldeki 4-3’lük Manchester United galibiyeti sonrası oynadığı 4 lig maçında sadece 1 puan alabildi Kuzey Londra ekibi. Maç öncesi kaptan Son’un sözleşme uzatma haberi ile moral buldular. Bentancur’un cezası da bitti. Liverpool’da rakibinin aksine önemli bir eksik yok. 2 takımın da bu maçtan sonra oynayacakları FA Cup maçlarındaki rakipleri kâğıt üstünde oldukça kolay gözüküyor ve yarı finalin ilk ayağına en güçlü kadroları ile çıkmalarını bekliyorum. Eksiği az olan Liverpool daha formda. Kısa süre önce oynanan lig maçını da 6-3 kazandılar deplasmanda. Ancak ben ev sahibinin oldukça motive çıkacağını düşünüyorum bu maça ve en azından bir beraberlik almalarını bekliyorum umutlarını rövanşa taşımak adına.

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LIVERPOOL LİGDEKİ SON MAÇTA TAKILDI

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan maçta Manchester United'ı konuk eden Liverpool'un 4 resmi maçta elde ettiği galibiyet serisi sona ermişti. ManU ile 2-2 berabere kalan Liverpool liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Arsenal maç fazlasıyla puan farkını 6'ya düşürmüştü.

TOTTENHAM KAZANAMIYOR

Premier Lig'de çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve sadece 1 puan çıkarabilen Tottenham'ın kazanamama serisi dikkat çekiyor. Kuzey Londra ekibi, Liverpool'u yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.