Tottenham Hotspur RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham Hotspur ile RB Leipzig arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçı büyük rekabete sahne olacak. Çeyrek final biletini almak adına oldukça önemli olan müsabakadan her iki takım da ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte, Tottenham Hotspur RB Leipzig maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Tottenham Hotspur ile RB Leipzig bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 23:00'da başlayacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma beIN Spors 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas.

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick.