Tottenham Hotspur 2 maçta 8 gol atıp turladı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger'i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk etti.
Tottenham iki maç sonunda toplamda 8-1'lik skorla rakibini eledi.
White Hart Lane'da oynanan karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dele Alli, 50 ve 83'üncü dakikalarda Carlos Vinicius ile 73'üncü dakikada Gareth Bale kaydetti.
Dele Alli'nin harika röveşata golü
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