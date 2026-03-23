Tottenham duyurdu: Igor Tudor'un babası hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 18:48

Tottenham'ın Hırvat teknik adamı Igor Tudor'un babasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Premier Lig'de Nottinham Forest'ın deplasmanda Tottenham'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Igor Tudor basın toplantısına katılmadı.

Tudor'un yerine katılan Bruno Saltor, Hırvat teknik adamın yaşadığı kayıp sebebiyle basın toplantısında yer almadığını açıklamıştı.

TOTTENHAM DUYURDU

Tottenham, Igor Tudor'un babasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruda; "Tottenham Hotspur'daki herkes, Igor Tudor'un babası Mario'nun vefat haberini duyduğu için derin üzüntü duyuyor. Bu son derece zorlu süreçte Igor ve ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

