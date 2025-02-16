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Tottenham, dev maçta Manchester United'ı tek golle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Tottenham#Maddison
Tottenham, dev maçta Manchester Unitedı tek golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 23:06

İngiltere Premier Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesi dev bir maça sahne oldu. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele Londra ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Tottenham, taraftarının önünde Manchester United'ı ağırladı.

Londra'da oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Tottenham, galibiyet golünü 13. dakikada James Maddison ile buldu.

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Bu sonucun ardından Angelos Postercoglou'nun öğrencileri puanını 30'a yükseltti. Manchester United ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve 15. sırada 29 puanla kaldı.

Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, Ispwich Town'a Ruben Amorim'in öğrencileri ise Everton'a konuk olacak.

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#Premier Lig#Tottenham#Maddison

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