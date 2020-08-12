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Haber Giriş: 12.08.2020 - 00:27,Son Güncelleme:

Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjerg'i transfer etti

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Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjerg'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjergi transfer etti

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