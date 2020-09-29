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GeriFutbol Tottenham, Chelsea'yi devirip çeyrek finale yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 23:53 | Son Güncelleme:

Tottenham, Chelsea'yi devirip çeyrek finale yükseldi

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Tottenham, Chelsea'yi devirip çeyrek finale yükseldi
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İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea karşısında penaltıları 5-4 kazanan Tottenham, çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Tottenham, 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Chelsea'yi 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 19. dakikada Timo Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 83. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erince penaltı atışlarına geçildi.

Tottenham, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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