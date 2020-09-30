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Haber Giriş: 30.09.2020 - 01:28 | Son Güncelleme:

Tottenham - Chelsea maçında görülmemiş olay! Sahayı terk edip tuvalete koştu...

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Tottenham - Chelsea maçında görülmemiş olay! Sahayı terk edip tuvalete koştu...
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Tottenham forması giyen Eric Dier, Chelsea ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında sahayı terk edip tuvalete gitti.

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham ile Chelsea'nin karşılaştığı maçta sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.

Tottenham'ın savunma oyuncusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti.

Mourinho, Chelsea'nin tehlikeli pozisyonunun ardından çılgına döndü ve tuvalete koşarak Eric Dier'ı sahaya geri döndürdü.

Maçtan sonra konuşan Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tuvaletten bir fotoğraf paylaşan Dier, "maçın adamı" notunu düştü.

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