Tottenham Chelsea maçı ile İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda mücadele devam ediyor. Son 10 karşılaşmada Tottenham karşısında 4 mağlubiyet, 6 galibiyet alan Chelsea, rakibi karşısındaki son 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Tottenham Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TOTTENHAM CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham Chelsea maçı 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Bein Connect aracılığıyla izlenebilecek.

PREMİER LİG'DE SON DURUM



Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'de 3. hafta maçında Manchester City'yi 5-2 mağlup etti.



Leicester City'nin yanı sıra Crystal Palace'ı 2-1 yenen Everton, 3'te 3 yaparak haftayı kayıpsız geçti.



Manchester United, Brighton'ı 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Chelsea, West Bromwich ile 3-3, Tottenham ise Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.



9 puana ulaşan Leicester City, Everton'ın önünde averajla liderliğini sürdürürken, 3. hafta Fulham-Aston Villa ve Liverpool-Arsenal maçlarıyla tamamlanacak.