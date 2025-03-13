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Tottenham-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Tottenham#AZ Alkmaar#Avrupa Ligi
Tottenham-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 13:38

Tottenham ve AZ Alkmaar maçı canlı yayın bilgisi, Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Takımlar, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahada olacak. İlk karşılaşmada Hollanda temsilcisi, Tottenham karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Müsabakalar sonrasında rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Peki Tottenham AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Tottenham ve AZ Alkmaar, Avrupa Ligi rövanş maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanç maçları bu akşam oynanacak. Maçların tamamlanmasıyla çeyrek finalistler de belli olacak. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın saatini ve canlı yayın kanalını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

TOTTENHAM AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün tamamlanacak.

Tottenham, bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. aat 23.00'te başlayacak müsabaka Tabii spor 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Tottenham#AZ Alkmaar#Avrupa Ligi

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