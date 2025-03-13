Tottenham-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Tottenham ve AZ Alkmaar, Avrupa Ligi rövanş maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanç maçları bu akşam oynanacak. Maçların tamamlanmasıyla çeyrek finalistler de belli olacak. Futbolseverler heyecanlı karşılaşmanın saatini ve canlı yayın kanalını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

TOTTENHAM AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün tamamlanacak.

Tottenham, bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. aat 23.00'te başlayacak müsabaka Tabii spor 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.