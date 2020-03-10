Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...
İngiltere'de Timo Werner'in penaltısıyla 1-0 kazanan RB Leipzig, Almanya'da avantajını koruyabilecek mi? Bu heyecan dolu Şampiyonlar Ligi mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!
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RB LEIPZIG - TOTTENHAM
Londra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı.
Kaptan, stoper Willi Orban'ın sakatlığı devam ediyor, Ibrahima Konate'nin durumu belirsiz.
İlk maçta Dayot Upamecano da yoktu, 3'lü savunmada 2 tane bek, 1 de tecrübesiz Ethan Ampadu ile mücadeleye çıkmak zorunda kalmışlardı.
Tottenham'da ise Harry Kane, Heung-min Son ve Moussa Sissoko'nun sakatlığı sürüyor.
Premier Lig'de, Burnley deplasmanında Tanguy Ndombele ve Erik Lamela oynamadı; Lucas Moura, Serge Aurier ve Giovani Lo Celso da yedek bekledi.
TD Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rövanşını oldukça ciddiye aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- RB Lepzig son 6 resmi maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)
- Tottenham ise son 5 resmi maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- RB Leipzig bu sezon evinde oynadığı 15 resmi maçın sadece 1'inde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon mücadelesi...
- Tottenham, deplasmanda oynadığı son 8 deplasman maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 5 beraberlik)
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Üyelerin %31'den fazlası RB Leipzig'in, İngiltere sonrası Almanya'da da kazanacağını düşünüyor.
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"RB Leipzig - Tottenham" rövanşı öncesi bilinmesi gerekenler...
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