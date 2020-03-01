Tottenham 2-3 Wolverhampton

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Wolverhampton'a mağlup oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Steven Bergwijn ve 45. dakikasında Serge Aurier, Tottenham'ın gollerini kaydetti.

Hücum anlamında etkili futbol sergileyen Wolverhampton, rakibine 27. dakikada Matt Doherty, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raúl Jiménez'in golleriyle cevap vererek karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Wolverhampton, 42 puanla 6. sıraya yükseldi. Tottenham, 40 puanla 7. basamağa geriledi.

Günün diğer maçında Everton ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Everton'ın golünü 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin, konuk takımın golünü

31. dakikada Bruno Fernandes attı. Bu sonucun ardından Manchester United, 42 puanla 5'inci, Everton ise 37 puanla 11'inci sırada yer aldı.





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