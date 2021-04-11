Tottenham 1 - 3 Manchester United (Maç özeti)
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.
Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rakibiyle karşılaştı.
Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada Fred, 79. dakikada Edinson Cavani ve 90 6'da Mason Greenwood kaydetti.
Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada Heung-Min Son attı.
Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan Londra ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.
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