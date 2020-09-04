TOSFED'in yeni genel sekreteri Serhan Acar oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOSFED'in yeni Genel Sekreteri, 2000-2013? tarihleri arasında Basın Sorumlusu Yardımcılığı, Sportif Direktörlük ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüten Serhan Acar oldu.



Formula 1 Türkiye GP’si ve WRC Türkiye Rallisi gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda üst düzey görevler üstlenen Acar'a yeni görevinde başarılar dileyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı,"Birlikte daha büyük projelere imza atacağımıza inancımızla, otomobil sporları için aynı heves ve heyecanla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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