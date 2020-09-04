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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

TOSFED'in yeni genel sekreteri Serhan Acar oldu

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TOSFED'in yeni genel sekreteri Serhan Acar oldu
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Genel Sekreterliği görevine Serhan Acar atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOSFED'in yeni Genel Sekreteri, 2000-2013? tarihleri arasında Basın Sorumlusu Yardımcılığı, Sportif Direktörlük ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüten Serhan Acar oldu.

Formula 1 Türkiye GP’si ve WRC Türkiye Rallisi gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda üst düzey görevler üstlenen Acar'a yeni görevinde başarılar dileyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı,"Birlikte daha büyük projelere imza atacağımıza inancımızla, otomobil sporları için aynı heves ve heyecanla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

 

TOSFEDin yeni genel sekreteri Serhan Acar oldu

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