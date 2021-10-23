TOSFED’de Üçlertoprağı tek aday

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153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, yeniden seçilmesi halinde sorumluluklarının daha da artacağının bilinciyle, yüksek bir motivasyon ile göreve hazır olduklarını açıkladı. “Takdirleri ve güçlü destekleri için Kulüp Başkanlarımıza ve Delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun ülkemiz, sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Eren Üçlertoprağı, yönetim kurulu ile birlikte geliştirdikleri projeleri devam ettirmenin yanı sıra, yeni dönemde en büyük hedeflerinin tesisleşmeye ağırlık vermek olacağını belirtti.

Üçlertoprağı, geçtiğimiz dönemde iki kez Formula 1 ve iki kez de Dünya Ralli Şampiyonası gibi çok önemli Uluslararası organizasyonları üst düzey başarıyla tamamladıklarını belirterek, ayrıca son dönemde genç sporcularla ülkemizi Uluslararası arena başarıyla temsil ettiklerini ve bu başarıların devam edeceğini açıkladı. 2021 sezonunda Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, AVIS Türkiye Pist Şampiyonası, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası ve Bitci.com TOSFED Baja Kupası başta olmak üzere birçok sponsorluğu da hayata geçirdiklerini söyleyen Eren Üçlertoprağı, ayrıca Bitci Teknoloji ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını ve bunun TOSFED tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, yeni dönemde hem organizasyonlara, hem de sporcu alt yapısına önemli yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Eren Üçlertoprağı Kimdir?

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Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Eren Üçlertoprağı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde “Uluslararası Bankacılık, Finans ve Tahvil İşlemleri” üzerine çift dal yüksek lisansını başarıyla tamamladı. Üniversite yıllarında otomobil sporlarına olan merakından dolayı önce amatör sonrasında profesyonel olarak ralli ile ilgilenmeye başladı. Spor kariyeri boyunca çeşitli birincilikleri ve dereceleri bulunan Üçlertoprağı, meslek hayatına başlaması ile birlikte profesyonel spor kariyerini sonlandırdı.

5 Aralık 2015 TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu sonrası seçilen yeni yönetimde TOSFED Başkan Vekili olarak görev alan Üçlertoprağı, 28 Şubat 2019’da yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık görevine seçildi. Üçlertoprağı, 2017 yılından bu yana FIA Motorsporları Konseyi’nde en genç vekil üye olarak görevine de devam ediyor.

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