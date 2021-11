TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'ndan Formula 1 ve İstanbul Park sözleri

Haberin Devamı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulda camianın gösterdiği güçlü destek için çok mutlu olduğunu ve şükranlarını sunduğunu belirterek, "Seçim sonucu hem gurur verici hem de sorumluluklarımızı artıran bir sonuç oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa tek adayla bir seçim gerçekleştirdik." dedi.



Göreve geldikten sonra 2,5 yıl boyunca canla başla çalıştıklarını, delegelerin de bu hizmetleri takdir ettiğini dile getiren Üçlertoprağı, "Yönetim kurulumuzla beraber sporumuza en iyi şekilde hizmet edip, kurumsallaşma adımları ve sponsorluklarımızı daha da güçlendirerek yeni yetenekler aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye rallisinin bu sene yapılmamasıyla ilgili Başkan Üçlertoprağı, "Marmaris'te bu seneki orman yangınlarında etkilenen büyük bir bölüm aslında bizim etaplarımızdı, dolayısıyla yakın bir zamanda tekrar Marmaris'te bir yarış düzenlememiz gözükmüyor. Ancak Türkiye rallisi için şu anda ismini veremeyeceğim yine güney batı sahillerimiz diyeceğimiz yerlerde etap çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlığımızın vereceği destekle de inşallah yakın zamanda tekrar uluslararası organizasyonları kazandırabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Üçlertoprağı, bu sezon Kovid-19 salgınına rağmen çok sayıda organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu sezon çok ciddi sayıda yarış yaptık sporumuzun şanına yaraşır şekilde. Sponsorlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da çok ciddi destekleri oldu." şeklinde konuştu.



- "Formula 1'in dünya CEO'su Domenicali ve FIA Başkanı Todt teşekkürlerini iletti"



İstanbul'da Formula 1 yarışlarını Cumhurbaşkanlığı himayelerinde üst düzey bir başarıyla tamamladıklarını belirten Üçlertoprağı, şöyle devam etti:



"İstanbul'da Formula 1 yarışındaki faaliyetlerimiz için hem Formula 1'in dünya CEO'su Stefano Domenicali hem de çatı federasyonumuz Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, bize teşekkürlerini iletti ve yarışımız tekrar en üst düzey puanla tamamlandı. İnşallah bu sezon da kalan yarışlarımızı bitirip, başarılı bir şekilde sezonu tamamlayıp 2022'de de pandemiden arınmış bir şekilde sezona başlamak istiyoruz."



İstanbul Park Pisti'ndeki Formula 1 organizasyonu sırasında TOSFED olarak yaşadıkları olumsuzluklara ilişkin de Başkan Üçlertoprağı, "Aslında İstanbul Park'ta yarış olarak gördüğünüz her şeyin sportif olarak ekrana yansıyan her şeyin sorumluluğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda." dedi.

İstanbul'daki Formula 1'in başarılı geçip geçmemesinin tek kıstasının oradaki TOSFED'in sportif kurul görevlilerinin performansında olduğunu kaydeden Üçlertoprağı, "Biz burada 2 yıldır ülkemizi, uluslararası organizasyon kabiliyetimizi, ülkemizin yeteneğini, becerisini gösterecek en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Ama pistin kapısı ve devamındaki bölümlerin sorumluluğunun hiçbirisi TOSFED'de değil, bu tamamen pist işletmecisi şirketin sorumluluğunda." şeklinde konuştu.



Üçlertoprağı, Formula 1 İstanbul'da geçen yıl seyirci olmadığı için bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, "Bu yıl herhalde belli özenler gösterilerek belli planlar yapılmadığı için çok ciddi sıkıntılar yaşandı." ifadelerini kullandı.



"Formula 1'e bu kadar büyük rağbet gösteren bütün otomobil sporları kitlemize şükranlarımı sunuyorum" diyen başkan Üçlertoprağı, "Devletimiz de polisimiz, jandarmamız da bütün gerekli önlemleri almıştı ama sanıyorum pist yönetiminin oradaki planlaması tam yerinde olmadı ve insanlar maalesef mağdur oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleşir ve biz de daha etkili rol alarak bunların önüne geçeriz." diye konuştu.



- "İstanbul Park Pisti tekrar Türk sporcusuna ve sporuna kazandırılmalı"



Eren Üçlertoprağı, hedeflerinin İstanbul Park Pisti'nin Türk sporu ve sporcuları tarafından daha etkin kullanılabilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz 2023 yılında İstanbul Park Pisti'nin ihalesi sonuçlanıyor, maalesef biz TOSFED ve diğer federasyonlar olarak o pisti kullanamıyoruz. O pist sadece bir kurumun çıkarları ve amaçları doğrultusunda kullanılan, çoğunlukla bir otopark alanı. Dolayısıyla bizim en önemli hedeflerimizden birisi devletimizin büyük bir vizyonla hayata geçirdiği, büyük bir yatırım yaptığı İstanbul Park Pisti'ni tekrar Türk sporcusuna ve Türk sporuna kazandırabilmek için gerekli çalışmaları yapmak. Bu yolda da bir araya getirebileceğimiz ne kadar insan varsa bunları toplayıp tekrar o pisti Türk sporunun ve sporcusunun hizmetine sunmak istiyoruz."



Başkan Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nin otomobil sporlarının her branşına hizmet edebilecek bir şekilde yapıldığına işaret ederek, pistin Formula 1 dışındaki zamanlarına ilişkin "Offroad, ralli, karting her türlü bizim ana disiplinlerimize hizmet edebilecek çok amaçlı bir yer. Ancak şu an bahsettiğim otopark alanı, bir de sadece yapılıyormuş gibi diyebileceğim, sporcu kardeşlerimi tabii ki dışında bırakarak söylüyorum, bir şekilde kamuoyunu yanıltmak için bir takım organizasyonlar yapılıyor. Oranın tekrar Türk sporlarına kazandırılması lazım. İstanbul Park'ın İstiklal Marşı'mızı yurt dışında okutan gururumuzu kabartan milli sporcularımızın antrenman yapabildiği, sporcularımızın yarışabildiği, genç kardeşlerimizin yetişebildiği bir alan olarak tekrar amacına uygun şekilde kullanılmalı." ifadelerini kullandı.



Formula 1'in dünya CEO'su Domenicali'nin, İstanbul'daki yarışlarda TOSFED'in sağladığı imkanlar, yarışın düzenleniş kalitesinden çok memnun olduğunu aktaran Üçlertoprağı, "Tabii ki gözetmenlerimize bayat ve ciddi şekilde yetersiz iaşe verildi. Bunları da biz federasyon olarak karşıladık, aynı şekilde hijyen koşulları yok sayılarak kardeşlerimizin girdiği tuvaletler bile temizlenmedi. Bu negatif tutum maalesef yabancıların da dikkatini çekti. Kendileri de defaatle bir daha TOSFED ile sorun yaşanarak bu iş olursa, bu pist yönetimi tavrını değiştirmezse, bu işe sıcak bakmayacaklarını ama bunun dışında Türkiye'den Türk insanından, TOSFED'den memnun olduklarını dile getirdiler." şeklinde konuştu.