"Torrent değil, Guardiola gelse bu denklemden çıkamaz"

1- Ali Koç’un yaklaşık 1 aylık bekleme sürecinin ardından takımın başına getirdiği İsmail Kartal, “Önümüzde 3 kupa var, 3’üne de talibiz” dedi. Sizce Fenerbahçe bu görüntüsüyle bir kupa kazanabilir mi? Cevabınız ‘Hayır’ ise ne yapmalı?

MEHMET ARSLAN: LİDER VAZGEÇERSE HERKES VAZGEÇER

Bir: Geçen hafta, “Fındık fıstık yiyerek konuşuyor ve sanki tebaasına hitap ediyor” demiştim Ali Koç için. Uyardılar, “O toplantı özel bir konuşmaydı ve görüntü alınmayacaktı. Ali Bey o rahatlıkla konuştu” dediler. Bu durumda Ali Koç’a bir özür borcum var.

İki: Ali Koç bu sezondan vazgeçmiş. Öyle olmasa 6 aylık teknik adamla devam etmezdi.

Üç: Onunla birlikte futbolcular da vazgeçmiş. Lider vazgeçerse, herkes vazgeçer.

Dört: Bu sezon için ne yaparsa yapsın artık çok geç. Hangi hocayla anlaştıysa bir an önce açıklamalı ki, oyuncular en azından dikkatin üzerilerinde olduğunu bilmeli. 6 aylık hoca otoritesi, futbolcuları disipline etmez çünkü.

Beş: Başkan Ali Koç ve iletişimi üzerine bir kitap yazılır. Ama en azından kendisi artık ona “Siz” diye hitap eden gazetecilere, “Sen” deme alışkanlığından vazgeçsin. Sakın samimiyet vurgusu yapmasın kimse. TV ekranları önünde samimiyet olmaz.

GÜNTEKiN ONAY: OYUNCULAR ADETA KENDiNi SERMiŞ

İsmail Kartal, F.Bahçe’nin misyonunu bilen bir teknik adam. İddialı konuşması doğru olan. Ancak sahadaki oyuncu grubu, deyim yerindeyse ‘sermiş bir görüntü’ ortaya koyuyor. Görünen o ki; Pereira ayrıldıktan sonraki 4 haftalık periyotta bu takım iyi çalışmamış. İsmail Kartal’ın bu tabloda işi kolay değil. Sert tedbirler alıp takımın motivasyonunu yukarı çekmeli.

BANU YELKOVAN: iNANMASI GÜZEL AMA GERÇEKÇi DEĞiL

İsmail Kartal’ın başka türlü söylemesi bence şaşırtıcı olurdu. Bu kulübün DNA’sını çok iyi bilen bir teknik direktör için doğru bir söylem, İsmail Kartal buna inanıyorsa daha da güzel. “Bu hedefler gerçekçi mi?” sorusunun cevabı bence ‘hayır’. Kupa, Fenerbahçe için gayet olası ve doğru bir hedef ama üç kupa? Bundan çok emin değilim.

2- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Sahadaki hakemin hatasını kabul edebilirsiniz ama ‘VAR’ yapıyorsa kasıtlıdır” sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? VAR hakeminin hata yapmaya hakkı var mıdır, yok mudur?

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ VE G.SARAY MAÇLARINDAKi KRiTiK KARARLARDA VAR DEVRE DIŞI

VAR’ın hata yapma lüksü yok. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu konudaki açıklamalarında haklı. Bu sezon özellikle Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında VAR kritik kararlarda devreye girmiyor ve sonuca tesir eden hatalar ortaya çıkıyor. Hata yapan VAR hakemleri para cezasına çarptırılmalı, böylece daha dikkatli olmaları sağlanacaktır.

MEHMET ARSLAN: ÇEBi HAKLI AMA...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tamamıyla haklı. VAR hakemleri daha dirayetli ve daha fazla sorumluluk almalı. Ama futbolu tamamen hakem hataları üzerinden okumak da bütünüyle hatalı. Öyle bir atmosfer yarattı ki başkanlar ve yöneticiler, şampiyon olurlarsa bileklerinin hakkı, olamazlarsa, hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu suçlu. Hatta medya... Böyle bir ortamda kimse sorumluluk almaz. Önce sisteme ve hakeme inanacaksınız. O inancı taşımıyorsanız niye oynuyorsunuz ki bu oyunu!

BANU YELKOVAN: ‘VAR’ HAKEMi TAMAMLAMAK iÇiN VAR! VERiLEN HER KARARI SORGULAMAK iÇiN DEĞiL...

VAR Türkiye’de son derece yanlış anlaşılan bir uygulama. Bu yüzde 100 yanlış olan pozisyonlar için kullanılması gereken, çoğunlukla hakemin tam olarak göremediği durumlarda başvurulan ve hakemi tamamlayan bir teknoloji olarak tasarlandı. Hakemin her kararını VAR üzerinden değerlendirmek için değil. Karşılaşmaları yöneten hakemler, kendi gördükleri ve ‘Bence böyle’ dedikleri bir pozisyon için Video Yardımcı Hakem’e başvurmak zorunda değil.

3- Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında nasıl bir sınav verdi? Hatay’dan yenilen 4 golde Torrent’in payı var mıydı?

MEHMET ARSLAN: DAHA FAZLASI BEKLENMEMELi

“Değil Domenec Torrent, Pep Guardiola’nın kendisi gelse bu denklemin içinden çıkması zor.” Bu sözler benim değil, Banu Yelkovan’ın dünkü maç yazısından. Ve her şeyi özetleyen bir yorum. Bundan daha fazlasını beklemesin Galatasaraylılar. Fatih Terim’in yokluğu bu takımda çok derin izler bıraktı. Sadece sahaya çıkan 11, taktik, teknik ile kapatamazsınız bu boşluğu. Psikolojik bir durum bu ve aşılması çok güç. Bu sezon gitti. Seneye baksın Galatasaray.

BANU YELKOVAN: TERiM DE TORRENT DE ÇÖZEMEDi

Guardiola’nın uzun süreli yardımcısı Demenec Torrent’in topa sahip olmayı isteyerek ve orta sahada fark yaratacak bir anlayışla sahaya çıkacağını bekliyorduk ama Galatasaray’ın problemi tam da bu değil mi? Fatih Terim’in de çeşitli kombinasyonlarla çözmeye çalıştığı ancak elindeki kadronun sınırlılıkları yüzünden başaramadığı bu oyun, saha içinde bu anlayışınızı uygulamanıza yardımcı olacak

isimler gerektiriyor. Yenilen dört golde sorumluluk paylaşımında Torrent’e de bir pay düşer, ancak şimdilik yüksek bir oran yazmıyorum ona.

GÜNTEKiN ONAY: KOLAYLIKLA CEZALANDIRILIR

Domenec Torrent ilk maçında mantalitesini belli etti. Geriden oyun kurmak isteyen ve rakip yarı sahada oynayan bir Galatasaray. Ancak özellikle 2. yarıda risk alınan bölümlerde savunmada bırakılan geniş alanlar Hatayspor’un ekmeğine yağ sürdü. İyi kontratak yapan ekipler, G.Saray’ın yeni teknik direktörü Torrent’in bu oyun anlayışını kolaylıkla cezalandırabilir.

4- MHK’nın 20. haftadaki hatalara ilişkin ‘değerlendirme’ yazısı tartışma yarattı. Bazı isimlerin kollandığı ve bu hamlenin hakemlerin moralini bozacağı iddia ediliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: ADiL VE DOĞRU DEĞiL

Uygulama hakemler arasında özeleştiri kültürü geliştirecekse ‘evet’. Ama bu tüm hakemleri ve tüm pozisyonları kapsarsa ‘evet’. Kapsamıyorsa ortada çok ciddi bir sorun var demektir. Bir hakem hata yapacak Merkez Hakem Kurulu bunu gündeme getirmeyecek, bir başka hakemin hatası herkesin önünde ifşa edilecek. Bu adil değil, doğru da değil. Hatta daha da ötesi, hakemler arasında ayrım ve kayrılma duygusu yaratacak bir uygulama. Ben hakem olsam, “sen de mi Brütüs, pardon sen de mi mHK!” derdim. Bıçak saplamayan bir onlar kalmıştı çünkü.

GÜNTEKiN ONAY: DÜZENLi OLSA TAMAM

Merkez Hakem Kurulu bu değerlendirmeyi düzenli ve eşit standartlarda yaparsa bilgilendirici ve aydınlatıcı olur. Eğer bu sağlanırsa MHK’nın bu uygulaması hedefine ulaşır. Bundan sonra her haftanın bitişinde yapılmasından, hataların açıklanmasından yanayım. Ancak ligde yapılan tüm hataların herhangi bir hakemi ayırmaksızın değerlendirmeye alınması şart.

BANU YELKOVAN: KiME GÖRE, NEYE GÖRE KARARLAR HATALI!

Merkez Hakem Kurulu’nun raporunda tüm hatalı kararların yer almadığına kim karar veriyor? Hatalı kararlar konusunda son söz kime ait? Belki kamuoyunda hata olarak kabul edilen bir pozisyon kural kitabına uygun? Tüm bunları bilmeden bu raporu yorumlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Moral durumlarını olaylardan bağımsız tutabilme konusunda ise hakemler ülkedeki en deneyimli grup olabilirler.

5- Beşiktaş’ın en önemli futbolcusu Pjanic, Gaziantep maçı sonrası “Savaşçı ruhumuzu geri kazandık” dedi. Pjanic haklı mı? Beşiktaş, bir seri yakalayıp yukarıya tırmanabilir mi?

BANU YELKOVAN: HAFTA HAFTA iLERLEMELiLER

Bu sezon Süper Lig’de üç büyükler için hedef seri yakalayıp yukarıya tırmanmak değil, bugüne kadar bir klişe olarak söyledikleri şeyi yapmak ve hep önlerindeki maça konsantre olarak hafta hafta ilerlemek olmalı. Beşiktaş, bütün bu kaos ortamında özkaynaktan çıkardığı bir teknik direktör Önder Karaveli, altyapı kökenli olan ve olmayan genç oyuncularla oynamaya çalıştığı futbolla zaten krizden bambaşka bir fırsat ve ruh çıkarma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

GÜNTEKiN ONAY: 9 PUANLA TIRMANIŞA GEÇEBiLiR

Beşiktaş, iyi futbol oynamayı hatırladı. Kadroda eksik oyuncu kalmadı. Tekrar tırmanışa geçmemesi için bir neden yok. Bu kaliteli kadronun böyle bir puan farkıyla geride kalması şaşırtıcı. Beşiktaş için önündeki bu 3 maçlık takvim çok kritik. Karagümrük, Malatya ve Antalya maçlarından 9 puan çıkarırsa ligde tekrar iddialı konuma gelir.

MEHMET ARSLAN: ÖNDER HOCA iLE ÇIKIŞ MÜMKÜN

Elbette Beşiktaş zirveye doğru tırmanabilir. Önder hoca ile yeni bir birliktelik yakaladılar. Bir teknik adama duyulan güven ve yönetimin desteği futbolun olmazsa olmazı. F.Bahçe Pereira’dan sonra bunu başaramadı. Ama Beşiktaş, üstelik Sergen Yalçın gibi fenomen bir isimden sonra doğru adımı attı. Bunda Önder Karaveli’nin tüm ülkeye çok sempatik gelen davranış ve konuşmalarının da etkisi var elbette. Sonuçtan bağımsız saygı duyulan bir teknik adam profili çizdi. Ve bu tavrı ile Pjanic’i böyle konuşturan bir atmosfer yarattı.

6- Abdullah Avcı’nın Sivas’ta atılması sonrası Başakşehir’de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluk hatırlatılıp, “Baskıyı kaldıramıyor” görüşü ortaya kondu. Sizce Avcı’nın böyle zafiyeti var mı?

MEHMET ARSLAN: BU, ABDULLAH AVCI VE FUTBOLU ANLAYAMAMAKTIR

Şampiyonluğun kaçtığı maçta zamanın Fenerbahçe Teknik direktörü Cristoph Daum da mı baskıyı kaldıramamıştı? Sivasspor’ı yense geçen sezon Fenerbahçe şampiyondu. Emre Belözoğlu da mı baskıyı kaldıramadı? Bu ülkede Abdullah Avcı’nın geldiği noktayı hâlâ kabullenemeyenler var. Futbol anların oyunudur. Her bir saniyesi bile bir hayat gibidir. O bir ana bakıp genelleme yapmak Abdullah Avcı’yı ve futbolu anlayamamaktır. Süper Lig’i 3 Büyükler’e en az 17 puan fark atarak lider götüren Trabzonspor’un teknik direktörü, gösterilen bu yaklaşımı hiç hak etmiyor.

GÜNTEKiN ONAY: KESİNLİKLE KATILMIYORUM

Lider Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, artık daha deneyimli. Arkasında güçlü bir taraftar ve camia var. Baskıyı kaldıramadığına kesinlikle katılmıyorum. Ancak şu bir gerçek ki Trabzonspor son 4 karşılaşmada iyi futbol oynamıyor.

BANU YELKOVAN: HER MAÇA ÇOK HAZIRLIKLI

Bence çoğu olayda ezberden konuşuyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın her maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, her maça ayrı ayrı ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Biz her şeyi anlık ruh halleri üzerinden okumaktan artık vazgeçmeliyiz. Geçmişte böyle olmuş bile olsa ki emin değilim, değişim denen bir şey var. Üstelik puan farkı henüz baskı yaratacak düzeyde değil.