Torreira'dan Osimhen'e ironik yanıt: 'Tahtına dikkat et!'

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Galatasaray'da Alvaro Morata, Lucas Torreira ve Roland Sallai, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte sarı - kırmızılı futbolcuların açıklamaları;

MORATA: OSIMHEN DÜNYANIN EN İYİ SANTRAFORU

"İyi bir performanstı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Mutluyuz. Ben de takım arkadaşlarımın yardımından dolayı mutluyum. Geldikten sonra bir sakatlığım olduğu için fazla oynayamadım şimdi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

Çok mutluyum burada. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum.

Büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için bir mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız."

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TORREIRA: BİR SÜRE DAHA BURADAYIM

"Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim.

Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım."

SALLAI: EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN HEDEFİ

"Tabii ki mutluyuz galibiyet için. Hedefimiz galibiyetti. Maç maç odaklanıyoruz, şimdi bir sonraki maça odaklanacağız.

Çok büyük oyunculardan oluşan bir takımız. En önemlisi takımın hedefi. Biz her seferinde daha ileriye götürmeye çalışıyoruz takımı."