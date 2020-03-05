MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTorreira'dan Arsenal'a kötü haber!
GeriFutbol Torreira'dan Arsenal'a kötü haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 05.03.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Torreira'dan Arsenal'a kötü haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Torreira'dan Arsenal'a kötü haber!
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.

Torreiradan Arsenala kötü haber

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle