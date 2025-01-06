Torreira'dan Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası olay paylaşımlar

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Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta çekildiği bir fotoğrafa yer veren Torreira, başka bir paylaşımında ise yine Kadıköy'de 4 yıldız işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı.

Lucas Torreira, daha sonra ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golün videosunu paylaştı.

Torreira'nın bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisini gördü.