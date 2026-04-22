Torreira ve Fred aynı takımda oynayabilir! Teklif yapıldı

#Lucas Torreira#Fred#Galatasaray
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 17:34

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Fenerbahçeli Fred, aynı takımın transfer radarına girdi.

Süper Lig'in 2 yıldızı Lucas Torreira ve Fred için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Brezilya basınından yansıyan bilgilere göre Atletico MG, her iki oyuncuyu da transfer listesine aldı.

FUTBOL DİREKTÖRÜ İSTİYOR

Atletico MG futbol direktörü Paulo Bracks, her iki yıldız için de girişimlere başladı.

FRED TEMAS HALİNDE

Haberin detaylarında, Fenerbahçeli Fred'in bir süredir Atletico MG yönetimiyle irtibatta olduğu ve transferin sıcaklığı koruduğu ifade edildi.

TORREIRA'YA TEKLİF YAPILDI

Galatasaraylı Torreira'ya ise 4.5 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ancak oyuncunun şu an için Galatasaray'da kalmak istediği ve teklifi reddettiği kaydedildi.

TEMMUZ'DA YENİDEN GELİYORLAR

Atletico MG futbol direktörü Bracks, Brezilya Ligi'nde resmi transfer tarihi olan 20 Temmuz'dan itibaren her iki oyuncu için de yeniden teklif yapacağı aktarıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
