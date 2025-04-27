Torreira, kariyer rekorunu yineledi, Galatasaray duran topta yine durdurulamadı!

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 2. golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’dan geldi.

Müsabakanın 56. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu sol tarafta alan Torreira çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 2-0’a getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece son oynadıkları 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını 5’e çıkardı.

REKORUNU EGALE ETTİ

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en çok golcü sezonunu tekrarladı. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5’şer kez havalandırmıştı.

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SON 5 MAÇTA 4 GOL

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.

Öte yandan 29 Mart’a kadar Galatasaray kariyerinde çıktığı 120 maçta 2 golü olan Torreira, son 5 maçta 4 kez fileleri sarstı.

MORATA'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi.

Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

DURAN TOPLARDA DAHA İYİSİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon duran toplardan attığı gollerle dikkat çekiyor.

Galatasaray, mücadelenin 29. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci golünü de yine Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında buldu.

Ligde bu sezon 75 kez fileleri havalandıran Galatasaray, bunların 32'sini duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, taç atışları sonrasında ise 3 kez rakip ağları sarstı. Eyüpspor karşısında Sallai'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlak, bu sezon kornerlerin ardından bulunan 10. gol oldu.

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