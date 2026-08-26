Torreira iddiası! 'Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor'

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşadığı saldırı sonrası yeni bir hamlede bulundu.

İddiaya göre sarı kırmızılı futbolcu, kulüp yönetiminden sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

ARJANTİN'DEN BEKLENİYOR

Konuya ilişkin elintransigente'de yer alan haber şu şekilde oldu:





"Lucas Torreira, yaşadığı şiddet olayının ardından Galatasaray'dan ayrılma talebinde bulundu.

Nico Cassaretto'nun haberine göre; Uruguaylı oyuncu Galatasaray ile olan sözleşmesini feshedecek ve fesih işlemi tamamlandıktan sonra serbest oyuncu olarak Boca Juniors'a transfer olmak için görüşmelere başlayabilecek.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Torreira, bir avmde saldırıya uğramıştı. Torreira, olaydan sonra önceliğini kendisinin ve ailesinin güvenliğine verdi.

BOCA HAZIRLIK YAPIYOR

Boca Juniors, altı yabancı oyuncu kontenjanının tamamını doldurdu ve Nahitan Nández veya Torreira'yı transfer etmeden önce bir kontenjanı boşaltması gerekiyor. Carlos Palacios'un olası ayrılışı, bu durumu çözmek ve kadroda yer açmak için çözüm gibi görünüyor."