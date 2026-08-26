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Torreira iddiası! 'Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor'

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer
Torreira iddiası Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 14:37

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yeni bir iddia gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılı oyuncu, sözleşmesini feshetmek ve Arjantin'e transfer olmak istiyor.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşadığı saldırı sonrası yeni bir hamlede bulundu.

Torreira iddiası Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor

İddiaya göre sarı kırmızılı futbolcu, kulüp yönetiminden sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

ARJANTİN'DEN BEKLENİYOR

Konuya ilişkin elintransigente'de yer alan haber şu şekilde oldu:

Torreira iddiası Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor

"Lucas Torreira, yaşadığı şiddet olayının ardından Galatasaray'dan ayrılma talebinde bulundu.

Nico Cassaretto'nun haberine göre; Uruguaylı oyuncu Galatasaray ile olan sözleşmesini feshedecek ve fesih işlemi tamamlandıktan sonra serbest oyuncu olarak Boca Juniors'a transfer olmak için görüşmelere başlayabilecek.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Torreira, bir avmde saldırıya uğramıştı. Torreira, olaydan sonra önceliğini kendisinin ve ailesinin güvenliğine verdi.

Torreira iddiası Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor

BOCA HAZIRLIK YAPIYOR

Boca Juniors, altı yabancı oyuncu kontenjanının tamamını doldurdu ve Nahitan Nández veya Torreira'yı transfer etmeden önce bir kontenjanı boşaltması gerekiyor. Carlos Palacios'un olası ayrılışı, bu durumu çözmek ve kadroda yer açmak için çözüm gibi görünüyor."

 

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#Galatasaray#Lucas Torreira#Transfer

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