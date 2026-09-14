Torreira için transfer iddiası! ‘Dönmeyi düşünüyor’

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Arjantin devi Boca Juniors, 2027’nin başında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün başkanı Juan Roman Riquelme’nin, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira’yı yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Boca Juniors’un Torreira ilgisinin arkasında ise Milton Delgado’nun sezon sonunda Avrupa’ya transfer olma ihtimali bulunuyor. Delgado’nun ayrılması halinde orta saha takviyesi yapmak isteyen Arjantin ekibinde, uzun süredir hayranlık duyulan Uruguaylı futbolcunun yeniden ön plana çıktığı aktarıldı.

Torreira’nın da Boca Juniors’a olan ilgisi biliniyor. Uruguaylı yıldız daha önce yaptığı açıklamada, “Hayallerimden biri Boca’da oynamak. Ancak onlar benimle hiç ilgilenmedi ve bunu anlayabiliyorum. Ben beni isteyen yerde oynarım” ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNEY AMERİKA’YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Torreira’nın ailevi nedenlerle ocak ayında Güney Amerika futboluna dönmeyi düşündüğü öne sürülürken, Boca Juniors’ın bu durumdan yararlanmak istediği belirtildi. Ancak Arjantin ekibinin transferde tek talibi olmadığı ifade edildi. Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro’nun da Uruguaylı futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi.

Boca Juniors için bir diğer problem ise yabancı oyuncu kontenjanı. Arjantin ekibinin mevcut kadrosunda 6 yabancı kontenjanının tamamı dolu durumda. Bu nedenle Torreira’nın transfer edilmesi halinde yönetimin öncelikle kadroda yer açması gerekiyor. Kulüp, bu konuyla ilgili daha önce Velez maçında da sorun yaşamıştı.

Torreira’nın yaklaşık 10 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu ve 2028’e kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle transferin Boca Juniors açısından kolay olmayacağı belirtiliyor. Buna rağmen Riquelme’nin, oyuncunun Boca’ya duyduğu sempatiyi de koz olarak kullanarak transfer için girişimde bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

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Boca’da gözler şimdi Milton Delgado’nun geleceğine çevrilmiş durumda. Genç futbolcunun yıl sonunda Avrupa’ya transfer olması halinde Torreira için düğmeye basılması bekleniyor.