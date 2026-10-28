Torreira için geliyorlar! 2027'de transfer teklifi

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Boca Juniors, orta sahasını güçlendirmek için Galatasaray forması giyen Lucas Torreira’yı yeniden gündemine aldı. Arjantin ekibinin, 2027 yılına yönelik transfer planlamasında Uruguaylı futbolcuyu alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi.

Boca Juniors yönetimi, orta sahada Leandro Paredes’e eşlik edebilecek, uluslararası tecrübeye sahip ve savunma yönü güçlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Torreira’nın öne çıkan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’da orta sahanın önemli parçalarından biri haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi takımlarda da forma giydi. Torreira’nın top kazanma becerisi, mücadele gücü ve savunma katkısının Boca Juniors’ın oyun planına uygun olduğu değerlendiriliyor.

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Arjantin ekibinde Paredes’in oyun kurma ve pas dağıtma görevini üstlenmesi, Torreira’nın ise top kazanma ve savunma güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

TORREIRA'NIN BOCA HAYALİ

Lucas Torreira, daha önce yaptığı açıklamalarda Boca Juniors’ta forma giyme isteğini birçok kez dile getirmişti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Arjantin ekibinde oynamayı kariyer hedefleri arasında gösterdi.

Ancak Torreira’nın bu isteği, transfer görüşmelerinin başladığı anlamına gelmiyor. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Boca Juniors yönetiminden kendisine yönelik somut bir teklif ya da resmi bir girişim ulaşmadığını da belirtmişti.

Bu nedenle Boca Juniors’ın transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Galatasaray ile temas kurması ve ekonomik şartları değerlendirmesi gerekiyor.

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GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Transferin önündeki en önemli engellerden biri Torreira’nın sözleşmesi. Galatasaray ile Haziran 2028’e kadar kontratı bulunan Uruguaylı futbolcunun, 2027 yılının başında takımdan ayrılması durumunda sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanması gerekecek.

Boca Juniors’ın transfer için ödemesi gereken bonservis bedeli de merak konusu. Torreira’nın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu rakam, Galatasaray’ın oyuncunun ayrılığı için talep edeceği bonservis bedeli anlamına gelmiyor.

Arjantin temsilcisinin, transferi gerçekleştirebilmek için Galatasaray’ın beklentilerini karşılayacak bir teklif hazırlaması gerekecek. Şu ana kadar taraflar arasında anlaşma sağlandığına veya Boca Juniors’ın resmi teklif sunduğuna ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

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YABANCI OYUNCU KONTENJANI ENGELİ

Boca Juniors’ın Torreira transferinde çözmesi gereken bir diğer konu ise yabancı oyuncu kontenjanı. Arjantin ekibinin, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için mevcut kadro yapısını ve yabancı oyuncu sınırını değerlendirmesi gerekiyor.

Öte yandan genç futbolcu Milton Delgado’nun geleceği de transfer planlarını etkileyebilir. Delgado’nun yurt dışına transfer olması durumunda Boca Juniors’ın orta sahada oluşabilecek boşluğu doldurmak için yeni bir oyuncu arayışına hız vermesi bekleniyor.

Boca Juniors’ın Lucas Torreira için 2027 yılının başında harekete geçebileceği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi Galatasaray’ın tavrına, bonservis pazarlıklarına ve Arjantin ekibinin kadro planlamasına bağlı olacak.

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