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Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor!

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Torreira
Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 11:29

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve İtalya ile Portekiz kulüpleri dahil olmak üzere Güney Amerika'dan ciddi talipleri olan Mauro Icardi'ye dair müjdeyi, Lucas Torreira duyurdu.

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılılarla yeni sözleşme görüşmelerinde olan Mauro Icardi'ye dair müjde geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray yönetimi, Başkan Dursun Özbek liderliğinde Icardi cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

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Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor

ICARDI CEPHESİNİN TALEPLERİ

Arjantinli golcünün ise beklentisini yukarı çektiği öğrenildi. Icardi'nin yıllık en az 7 milyon euro talep ettiği, ayrıca yeni sezonda belirli sayıda maçta oynama garantisi istediği ifade edildi.

Bununla birlikte oyuncu temsilcisinin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

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Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor

GALATASARAY'DAN OYNAMA GARANTİSİNE RET

Yönetim cephesinin özellikle "oynama garantisi" maddesine sıcak bakmadığı, kontrat süresi konusunda da esnek davranmadığı aktarıldı. Başkan Dursun Özbek'in yıllık ücrette revizyona olumlu yaklaşsa da, kontrat süresi ve garanti maddesi konusunda net şekilde olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor

TORREIRA PAYLAŞTI: KALIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımında müjdeyi verdi. Uruguaylı yıldız, Icardi ile beraber fotoğraf paylaşırken, "kalıyor" notunu düştü.

Torreira, Icardi müjdesini verdi: Kalıyor

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 47 maçta görev aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

 

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Torreira

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